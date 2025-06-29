Savaş'ın sır ölümü: Aracında ölü halde bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir’de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ok'un vücudunda herhangi bir şiddet ya da yara izine rastlanmadı.

Ok’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok’un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.