Savaştan kaçan çocuk maganda kurşunu ile vuruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir çocuk nereden geldiği belli olmayan bir kurşun ile yaralandı.



Foça Mahallesi’nde yaşayan Ukraynalı Palchik ailesinin yaşadığı eve, yorgun mermi isabet etti.

Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, evin çatısından girip duvardan sekerek odasında yatmakta olan 9 yaşındaki Mikhail Palchik'in ayağına isabet etti.

Acıyla çığlık atan çocuğun yardımına babası Sergey Palchik (39) koştu. Tavanda ve duvardaki mermi izini gören Sergey durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Baba Sergey Palchik, suçluların cezalandırmasını istediğini belirterek, başkalarının başına böyle bir olay gelmemesini temenni etti.



"İNSANLARIN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"



Ukrayna’da Mühendis olarak çalıştığını söyleyen Sergey Palchik, “Savaşın olduğu bir ülkeden geldik. İnsanların nasıl öldürüldüğünü gördük. İnsanların evde nasıl korku içinde yaşadıklarını gördük."

İşgal altındaki Kiev'den ayrılarak Türkiye’ye gelmek zorunda kaldıklarını söyleyen Palchik, "Türk halkını çok sevdik ve minnettar olduk. Nazik ve güzel insanlarla dolu, güvenli bir ülkeye geldiğimizi düşündük ama kötü bir olay yaşadık." diye konuştu.