Savcı cinayeti hakkında en son ne biliyoruz? Katil kim, olay nasıl gelişti?
Çağlayan Adliyesi'nde görevli Savcı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırı sonucunu yaşamını yitirdi. Ercan'a yönelik saldırı büyük tepki çekti. Bilgiler 3 ayrı suçtan sabıkalı cinayet zanlısının Ercan ile eskiden tanıştığını, saldırı öncesi tartıştıklarını gösteriyor.
SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa Can Gül tarafından bir restorantta öldürüldü.
Cumhuriyet Savcısına yönelik cinayet büyük tepki çekti. Olayın gelişimi, saldırının dava dosyaları nedeniyle olmadığını, bir tartışma kaynaklı olduğunu gösterdi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu yönde bilgi verdi.
Dün saat 21.15 sıralarında restoranta gelen cinayet zanlısı Gül, tartışmanın ardından Savcı Kayhan'ı boğazından bıçakladı. Cinayet, Yeşiloba Et Mangal isimli restorantta işlendi.
Başsavcılık açıklamasına göre saldırının ardından Savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Mustafa Can Gül saldırının ardından hemen bıçakla yakalandı. Başsavcılık, Savcı Kayhan'ın Mustafa Can Gül hakkında daha önceden soruşturma yürütmediğini, olayın tartışma sonu geliştiğini aktardı.
CİNAYETE İLİŞKİN İLK İDDİALAR NELERDİ?
Yeşiloba Et Mangal isimli işletmenin Savcı Kayhan'a ait olduğu ve Mustafa Can Gül'ü işten çıkarması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi.
Saldırının hemen ardından, olayın yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı da ileri sürüldü ancak bu konuda resmi veya doğrulanmış bilgi bulunmuyordu. Bu iddia daha sonra açıklığa kavuştu. Kayhan'ın yemek için restoranda bulunduğu anlaşıldı. Kayhan'ın aynı yerde sürekli yemek yediği de aktarıldı. İşletmenin ruhsatı da farklı kişiler adına.
SAVCI KATİLİ TANIYORDU
Saldırının ardından yapılan haberlerde, "Savcı Kayhan ile Gül'un uzun zamandır tanıştıkları, birlikte fotoğrafları olduğu belirtilerek, davalardan kaynaklı bir husumet bulunmadığı, Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bölgede kasaplık yaptığı, madde bağımlısı olduğu, madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği" gibi bilgiler aktarıldı. Katil zanlısının bir dava dosyası veya yargıyla ilgili bir konudan dolayı Savcı Kayhan'a husumet beslemediği, bir süredir aralarında anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.
BAŞSAVCILIK HANGİ BİLGİLERİ VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından iki açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi. İlk açıklamada, olayla ilgili ilk bilgiler paylaşıldı ve şöyle denildi:
"03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN, önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜLisimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."
Başsavcılık bu açıklamanın ardından ikinci kez bilgi verdi ve bazı iddiaları da açıklığa kavuşturdu. Bu bilgilendirmede, "Olayın Savcı ile şüpheli arasındaki tartışma sırasında gerçekleştiği, Savcı Kayhan'ın Mustafa Can Gül hakkında daha önceden soruşturma yürütmediği, Gül'ün 'Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı." belirtildi.
CİNAYET ZANLISI GÜL KİM?
Cinayet zanlısı Mustafa Can Gül, 19 yaşında ve 3 ayrı suçtan sabıkalı. Gül'ün iki kez cezaevinde yattığı da biliniyor. Gül, cinayetin işlendiği restorantta 2 yıl önce çalışmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra yaptığı bilgilendirmede, Gül'ün 2 sene önce işletmede garson olarak çalışan Gül'ün kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 kez cezaevinde kaldığı bilgisini vererek, "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.
Saldırının ardından yapılan haberlerde, "Savcı Kayhan ile Gül'un uzun zamandır tanıştıkları, birlikte fotoğrafları olduğu belirtilerek, davalardan kaynaklı bir husumet bulunmadığı, Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bölgede kasaplık yaptığı, madde bağımlısı olduğu, madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği" gibi bilgiler aktarıldı." Sosyal medya hesaplarında, Savcı Kayhan'ın cinayet zanlısı ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar bulunuyor. Saldırının ardından ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.
