Savcı cinayeti hakkında en son ne biliyoruz? Katil kim, olay nasıl gelişti?

CİNAYETE İLİŞKİN İLK İDDİALAR NELERDİ?

Yeşiloba Et Mangal isimli işletmenin Savcı Kayhan'a ait olduğu ve Mustafa Can Gül'ü işten çıkarması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Saldırının hemen ardından, olayın yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı da ileri sürüldü ancak bu konuda resmi veya doğrulanmış bilgi bulunmuyordu. Bu iddia daha sonra açıklığa kavuştu. Kayhan'ın yemek için restoranda bulunduğu anlaşıldı. Kayhan'ın aynı yerde sürekli yemek yediği de aktarıldı. İşletmenin ruhsatı da farklı kişiler adına.

SAVCI KATİLİ TANIYORDU

Saldırının ardından yapılan haberlerde, "Savcı Kayhan ile Gül'un uzun zamandır tanıştıkları, birlikte fotoğrafları olduğu belirtilerek, davalardan kaynaklı bir husumet bulunmadığı, Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bölgede kasaplık yaptığı, madde bağımlısı olduğu, madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği" gibi bilgiler aktarıldı. Katil zanlısının bir dava dosyası veya yargıyla ilgili bir konudan dolayı Savcı Kayhan'a husumet beslemediği, bir süredir aralarında anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.