Savcı için açığa alma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Antalya Cumhuriyet Savcısı'nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı.



Savcının sosyal medya paylaşımlarında; Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili görüşleri yer alıyordu.



Başka siyasi paylaşımlar da yaptığı dikkat çekti. Kurul, inceleme sonunda savcının açığa alınmasına karar verdi.