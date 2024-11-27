Savcı için açığa alma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı'nın açığa alınmasını kararlaştırdı.

Savcı için açığa alma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Cumhuriyet Savcısı'nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı.

Savcının sosyal medya paylaşımlarında; Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili görüşleri yer alıyordu.

Başka siyasi paylaşımlar da yaptığı dikkat çekti. Kurul, inceleme sonunda savcının açığa alınmasına karar verdi.

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