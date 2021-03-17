Savcı 'kamu görevlisine hakaret'ten açığa alındı

Samsun'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı ''kamu görevlisine hakaret''ten HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.

İHA 17.03.2021 - 13:11

Savcı 'kamu görevlisine hakaret'ten açığa alındı

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Bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlendi.

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

HSK'DAN SORUŞTURMA İZNİ

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi.

Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

BERAT ALBAYRAK'A HAKARET İDDİASI

Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.

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