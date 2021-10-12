Savcı, kazada ölen çocuğu kusurlu bulan raporu dikkate almadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs'ta 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan, evin önündeki kaldırımda oynuyordu. O sırada ehliyetsiz sürücü, otomobille manevra yaparken çocuğa çarptı.



Araçla park halindeki otobüsün arasında sıkışan Emirhan yaşamını yitirdi.

BİLİRKİŞİ, EMİRHAN'I DA KUSURLU BULMUŞTU



Bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da dikkatsiz davrandığı gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu olduğu belirtildi.



SAVCI, TARTIŞILAN RAPORUN O BÖLÜMÜNÜ DİKKATE ALMADI

Olayla ilgili soruşturmada görevlendirilen savcı, tartışılan raporun bu bölümüne iddianamede yer vermedi.



2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcı, sürücünün yanı sıra kaldırımda park halindeki bir otobüsün sahibi hakkında da "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.