Savcı Kiraz cinayetinde avukata tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği silahı DHKP-C'li teröristlere temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı.
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine, saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen avukat Murat Canım tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Murat Canım, savcılık sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Murat Canım'ın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
KABRİ BAŞINDA ANMA TÖRENİ
Öte yandan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için 2015'te şehit edilişinin 3. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, Savcı Selim Kiraz'ın ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çalışma arkadaşları katıldı.