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Diyarbakır'da halı saha maçına erken giden savcının, sıra nedeniyle tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlattı.



Çermik’teki halı sahada çarşamba akşamı 21.00-22.00 saatleri arasında öğretmenlerden oluşan iki takım maç yapıyordu. Saati karıştırıp halı sahaya erken giden aralarında bir savcının da olduğu takım, kendi maçlarının olduğunu iddia ederek öğretmenleri halı sahadan çıkarmak istedi.

Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre savcı, emniyeti aradı. Öğretmenler yanlarında kimlik olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir saat kadar emniyette tutulan öğretmenler serbest bırakıldı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

HSK olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olayın takipçisi olacağını belirtti.

MEB'DEN KINAMA

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran olaya Twitter'dan tepki gösterdi. Safran ve Aydoğdu olayı kınadıklarını belirtti.



