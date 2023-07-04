Savcı Sayan'ın maganda kurşunu kurbanı yeğeni toprağa verildi

Cenazeye, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet İlidi, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve bölge halkı katıldı.



Savcı Sayan ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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