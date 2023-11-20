Savcı sosyal medyadan hakaret şikayetini reddetti: Meslek haline getirdi

Sosyal medya paylaşımlarında haraketler etmek veya harakete uğramak mümkün. Hakarete uğrayan kişilerin yargıya başvurması gerekiyor. Ancak bu durumu gelire dönüştürenler de var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Savcı Ahmet Özel, hakkın kötüye kullanımı konusunda önemli bir karara imza attı. Savcı Özel, şikayetçenin birçok hakaret davasında davacı olarak yer aldığını dikkate alarak, talebi geri çevirdi. Özel, kararında önce, şikayetçinin kendine hakaret ettirmeyi bir meslek haline getirdiğinin altını çizdi.