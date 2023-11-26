Savcı, Ümitcan Uygun'un cezasını az buldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Hankulu cinayetinden dolayı sanık Ümitcan Uygun’a verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, “cinayetin kasten işlendiğini”, sanık Uygun’un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Esra Hankulu Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşadığı evinde, 5 Ağustos 2021 tarihinde ölü bulundu.

Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun, gözaltına alındı.

Uygun, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ümitcan Uygun hakkında, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise "suç delillerini karartma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.