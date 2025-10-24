Savcı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığa tahliye

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşması, 2'nci gününde görülmeye devam etti. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar’ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 2'si tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.



"BU YARGI TEŞKİLATINA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"



Duruşmada beyanda bulunan müşteki Savcı Yavuz Engin’in avukatı Ahmet Fırat Burkucu, "Bugün burada yargılanan eylem sadece kişiye yönelik suikast girişimi değil bir cumhuriyet savcısına suikast girişimidir. Bu yargı teşkilatına yapılmış bir saldırıdır. Sanıkların beyanlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yavuz Engin’in bilgileri fotoğrafları WhatsApp’tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor edilmekte kalmıyor faaliyete geçilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin aracına bakılıyor 20 dakika sonra Aylin Arslantatar tarafından Bolu’da olduğu ailesine kadar tüm bilgileri veriyor. Bu tek başına yapılan bir eylem değil. Tutuksuz tüm sanıkların da tutuklanmasını istiyoruz. Sanıklardan birisi, Yavuz Engin’e ‘Burada asıl örgüt lideri sensin’ deme cüreti bile göstermiştir" dedi.



EV HAPSİ VE ADLİ KONTROLLE TAHLİYE



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Arslantatar'ın "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiriyle tahliyesine, tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın ise "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle tahliyesine, sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.