Savcıdan izin alındı: Balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bolu’da, yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.



Merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonuna çıkan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.



Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.