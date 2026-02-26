Savcıdan kaçamadılar. Kaçak kazıda dinamit öldürdü intihar süsü verdiler

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda bulunan erkek cesedinin altından kaçak define kazısı çıktı.

Pazar günü Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu ihbarda bulunuldu, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli bulunması üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden, maktul Mehmet Çiftçi'nin eşi ile oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

A.T, E.P, H.C. ve O.Ö. ise tutuklandı.

Zanlıların, define ararken patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları öne sürüldü.

"İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER"

Maktulün eşi ifadesinde, kocasının daha önce de şüphe çekmemek için "aile olduğumuz belli olsun" diyerek kaçak kazı yapılan yerlere kendilerini götürdüğünü öne sürdü. Olay günü araçta beklerken kazı yapılan alanda patlama sesi duyduğunu belirten kadın; kendisine kocasının öldüğünün söylendiğini, A.T.'nin de olaya intihar süsü vermek istediğini aktardı.

Maktulün eşi olayı şöyle anlattı: "A.T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. Görüşmeleri ve mesajları sildi ve geri üzerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için 'Biz İzmir'e gidelim sen daha sonra kavga ettik yanımdan ayrıldı ve daha önceden de intihara teşebbüs etti gibi söyle ve müracaatta bulun.' diyerek ayrıldılar.

"YA HAPSE GİRECEKSİN, YA BÖYLE OLACAK"

Ben eşimi ne yaptıklarını sordum. A.T. uçurumdan yolun kenarına attıklarını söyledi. 'Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak.' dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını ve eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep beraber ayrıldık."

Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediği için o gün söylenenleri kabul ettiğini öne süren şüpheli, pişmanlık duyduğunu, eşinin orada bırakılmasına neden olanlardan da şikayetçi olduğunu belirtti.

Tutuklanan şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.