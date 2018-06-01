Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Haziran seçimleri için Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi kurdu. Merkezde bir başsavcıvekili ile üç terör savcısı görevlendirildi.
Merkez, seçim suçlarını soruşturacak. Merkez ilk olarak HDP seçim irtibat sürosundaki flamaların kesilmesi, MHP ile Saadet partililer arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılıkta seçim merkezi kuruldu
NTV HaberTürkiye
Ankara'da afiş asma tartışmasında beliren şiddet Başsavcılığı özel bir birim kurmasına yol açtı. Özel birimin ilk işi de Çankaya'da yaşanan, yaralanmalı kavga.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Haziran seçimleri için Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi kurdu. Merkezde bir başsavcıvekili ile üç terör savcısı görevlendirildi.