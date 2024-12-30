Savcının spor sevgisi ilçeyi yaktı: 70 kişiye 7 biner ceza geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet Savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.

Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENEN 70 KİŞİYE PARA CEZASI



Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı.

Hayvan dövüştürenler yakalandığında hayvanlara el konulurken, 7 bin 800 TL para cezası ödüyorlar. 5199 sayılı kanunda hayvanları başka bir hayvanla dövüştürmenin yasak olduğu hükme bağlanmış durumda. Benzer bir olay yakın zamanda Ereğli'de yaşandı. Kaz dövüştürenlere ceza yazılırken, kazlar Doğ Koruma ve Milli Parklar'a teslim edilmişti.

Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.