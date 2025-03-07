Savcıyı otoparkta döven sanık için uyuşturucu iddiası: Hapis değil tedavi talep edildi

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan Necip Cem İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin dava sürüyor.



31 Ağustos 2024'te otoparktaki bariyer açılmadığı için İşçimen'e saldıran Erol Gök ve arkadaşı, avukatlarının itirazı üzerine mahkeme, yaralanmanın derecesini dikkate alarak sanıkları tahliye etti.

Sanıkların kasten yaralama davası sürüyor.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ



Milliyet gazetesinin haberine göre, Erol Gök'ün uyuşturucu kullandığı da tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 yıl kamu davası açılmasını erteleyip bir yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi.



Ayrıca, mahkeme, şüphelinin ihtiyaç halinde tedavi altına alınmasını istedi.



ÖDEME YAPMADI



Erol Gök'ün 2010 yılında da Erzurum'da tekel bayi işletirken bir kişiyi bıçakla yaraladığı belirlenmişti.



İddiaya göre, o günün parasıyla 3 bin 500 liralık sigara aldı ancak ödeme yapmadı. Alacaklı parasını istemeye gelince de bıçak çekerek yaraladı. Mahkeme önce kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimiyle ceza 5 aya düşürüldü.



Kararda "sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutumu dikkate alındığında bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde vicdani bir kanaat oluşmuştur." denildi. Böylelikle, Gök hapis cezası almadı.

