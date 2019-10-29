Savunma Bakanı Akar: ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi. F-35 ile ilgili oalrak da Akar, "Biz projenin ortağıyız, hakkımızı verin diyoruz" dedi.

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29.10.2019 - 20:53 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 21:05

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