Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Pençe-Kılıç Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekat ele alındı.

Bakan Akar, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceğini aktardı.

Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin öncelik olduğunu belirten Akar, bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.



TAHIL KORİDORU

Görüşmede ayrıca, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet de ifade edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ayrıca önemli bir ismi kabul etti. Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.

Akar-Flake görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PIUfsKyXMZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2022

Bakan Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.