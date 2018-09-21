Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin İdlib kentinde oluşturulacak silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin açıklama geldi.
Bakanlık, İdlib'deki sınırların belirlenmesi için Ankara'da bir toplantı yapıldığı ve bu toplantıda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Soçi'deki mutabakatın uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül'de Bakanlıkta toplantı düzenlendi. Toplantıda coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada İdlib'e sınırlar üzerinde uzlaşıya varıldığını söylemişti.