Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çifte standart net şekilde görüldü

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarını, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile taciz etmesine tepki gösterdi.

''ÇİFTE STANDARDI GÖRÜYORUZ, ONLAR DA GÖRSÜN İSTİYORUZ''

S-400 nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları hatırlatan Demir, NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 kullanımını "Çifte standart net şekilde görüldü" şeklinde yorumladı.



Türkiye'nin savunma sanayii alanında yoluna kararlı şekilde devam edeceğini vurgulayan İsmail Demir, şöyle devam etti:



"Savaş uçakları projelerimiz, hava savunma sistemlerimiz devreye girecek. Onlar konuşmaya devam etsin. Biz çifte standardı görüyoruz. Onlar da görsün istiyoruz.''

