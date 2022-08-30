Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çifte standart net şekilde görüldü

Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarını, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile taciz etmesine tepki gösteren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları hatırlatarak "Çifte standart net şekilde görüldü" dedi.

Haberler - NTV Haber 30.08.2022 - 16:51

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çifte standart net şekilde görüldü
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'ın, Türk savaş uçaklarını, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile taciz etmesine tepki gösterdi.

''ÇİFTE STANDARDI GÖRÜYORUZ, ONLAR DA GÖRSÜN İSTİYORUZ''

S-400 nedeniyle 'ye uygulanan yaptırımları hatırlatan Demir, NATO üyesi 'ın S-300 kullanımını "Çifte standart net şekilde görüldü" şeklinde yorumladı.

'nin savunma sanayii alanında yoluna kararlı şekilde devam edeceğini vurgulayan İsmail Demir, şöyle devam etti:

"Savaş uçakları projelerimiz, hava savunma sistemlerimiz devreye girecek. Onlar konuşmaya devam etsin. Biz çifte standardı görüyoruz. Onlar da görsün istiyoruz.''

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