Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışlıyoruz

Savunma sanayisi sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya 10 milyon lira bağışta bulundu.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 15:43 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 15:44

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katkıda bulunduğu kampanya kapsamında, SSB'nin iştirakinin olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 1'er aylık maaşlarını bağışladı.

SSB koordinasyonunda savunma sanayisi firmaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katkı sağladı.

İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.

"MİLLETİMİZİN VE SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZÜN YANINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, "Savunma sanayi sektörü olarak bu süreçte milletimizin ve sağlık sektörümüzün yanındayız. Sektör olarak bütün imkanlarımızı harekete geçirirken, yerli solunum cihazı üretimine de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da savunma sanayi ailesi olarak bağışlarımızı yapıyoruz. Kişisel desteklerimizin yanında bazı firmalarımızla birlikte sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Savunma sanayi ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum."

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