Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 ve S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinde 2022 yılı hedeflerini değerlendirdiği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Savunma sanayiinde 75 milyar dolarlık bir hacme ulaşan 750 proje yürütüldüğünü belirten İsmail Demir, ihracatın da 3 milyar 200 milyon doları geçtiğini vurguladı.

Demir sözlerine şu şekilde devam etti:



"Savunma sanayii ürünü ihraç ettiğimiz ülke sayısı 70'e, İHA ve SİHA'lar kara araçları deniz platformları başta olmak üzere ürün çeşitliliği ise 230'ları buldu."



2022 yılında 50'ye yakın savunma sanayii ürününün teslim edileceğini söyleyen Demir, "Şimdi bahsetmek istemediğim sürpriz etkisi yapmasını beklediğimiz bazı projelerimizi de şimdi kendimize saklıyoruz. Zamanı gelince atılan adımları sizlerle paylaşacağız'' diye konuştu.



İsmail Demir, Ukrayna krizinin iki ülke arasındaki savunma işbirliğine etkisini de değerlendirdi, özellikle İHA motorları konusunda risk yönetimi yürüttüklerini, alternatif kaynaklar konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.



MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ



Milli Muharip Uçak konusunda Rusya ile işbirliğinin gündemde olup olmadığı sorusuna Demir, "Risk analizleri çerçevesinde alternatifler için tedbirler alıyoruz. Risk azaltma yönünde kapının açık olduğunu belirtmek isterim" ifadesini kullandı.



RUSYA'DAN İKİNCİ S-400 ALIM SÜRECİ



İsmail Demir, Rusya'dan ikinci paket S-400 alımıyla ilgili süreci ise şu sözlerle anlattı:



"Biz ilk günden beri masaya iki parti için oturduk. İlk paketi alacağız, sonra ikinci paketi düşüneceğiz şeklinde değildi. Sürecin uzaması, ortak üretim ve teknoloji ortaklığı konularında yürütülen derin müzakereler nedeniyle oldu."



Türkiye'ye yönelik bazı ülkelerin uyguladığı ambargoya da değinen Savunma Sanayii Başkanı Demir, "İhraç izinlerinin bekletildiği, oyalama taktiğine giden durumlar var" dedi.



"ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ OLUMLU"



Demir, ABD'den F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili yönetimden olumlu sinyaller geldiğini söyledi ancak nihai onay kongreden geçeceği için beklentiyi dengeli tutmak gerektiğine dikkat çekti.

