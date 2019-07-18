Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, STM-MEB Protokolü kapsamında mesleki öğretmenlere yönelik programda, basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Demir, "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik." dedi.



Tek taraflı bir askıya alma kararı olduğunu belirten Demir, "Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak." ifadelerini kullandı.



"HER TÜRLÜ OPSİYON MASADA"



Demir, Milli Muharip Uçak projesinin hızla devam ettiğini ve daha da hızlanacağını vurguladı.



Demir, "Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada." dedi.