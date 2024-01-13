Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Hava Kuvvetleri için 40 HÜRKUŞ siparişi verildi

Savunma sanayisinde 3 bin 500'ü aşkın şirket olduğuna dikkati çeken Görgün, "2024, teslimatını gerçekleştireceğimiz, yine güvenlik güçlerine ve silahlı kuvvetlere teslim edeceğimiz projelerin bulunduğu sürprizlerle ve umutlarla dolu bir yıl olacak." diye konuştu.



Görgün, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacaklarını duyurdu.



Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceklerini belirten Görgün, denizde ikmal gemisi olan Derya'nın TCG Anadolu'dan sonra ürettikleri en büyük gemi olduğunu ifade etti.

Yeni tip denizaltı tedarik projesi kapsamında Piri Reis'in teste gireceğini, TCG Sakarya'nın testlerinin 2024'te tamamlanacağını ve Murat Reis'in havuza çekim faaliyetlerinin ise yıl içerisinde başlayacağını bildiren Görgün, Barbaros yarı ömür modernizasyonu kapsamında gemilerin geçici kabullerini yapacaklarını anlattı.



Görgün, MARLIN, SANCAR, ULAQ, SALVO gibi insansız deniz sistemlerinin de kabullerinin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.



Görgün yer testleri devam eden Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu kısa süre içinde gerçekleştireceğini belirtti.



Motoru için yurt içinde özgün bir çalışma yürüttüklerini belirten Görgün, "Var olan tüm sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. TB3 tamamen yerli motorla uçuyor. KAAN'ın motoru için çok ayrı bir ekip, uzun zamandır çalışıyor. TR Motor bu işin bir parçası. Bizim planımız kendi ürettiğimiz motorun seri üretime yetişmesi. KAAN, 5. nesil bir uçak, biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. 5. nesil uçak, görünmezlik olarak tanımlanıyor. İçinde bulunan tüm alt sistemlerinin, sensör füzyonlarının yapılması, 5. nesil olarak ifade ediliyor. 6. nesil yapay zekayla entegre edilmiş hususları kapsıyor." dedi.



Görgün, "Son yapılan savunma sanayi icra komitesi toplantısında Hürkuş hafif taarruz ve eğitim uçağından türk hava kuvvetleri için 40 adet sipariş verilmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.