Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Hava Kuvvetleri için 40 HÜRKUŞ siparişi verildi

TUSAŞ tarafından tasarlanan yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ için seri üretim kararı alındı. Açıklama Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, hem 2023 yılını değerlendirdi, hem de sektörün 2024 hedeflerini anlattı.
Savunma sanayisi ürünlerinin ihracatının zorluğuna işaret eden Görgün, geçen yıl ihracat rakamını yaklaşık yüzde 27 artırarak 5,5 milyar dolara, ihracat kilogram değerini de 65 dolara çıkardıklarını, bazı ürünlerde bu değerin 10 bin dolara ulaştığını anımsattı. Görgün ayrıca geçen yıl 10,2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Sektörde ihracatın, nitelikli ihracatın ve platform ihracatının arttığını ifade eden Görgün, 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç edildiğini belirtti.
Savunma sanayisinde 3 bin 500'ü aşkın şirket olduğuna dikkati çeken Görgün, "2024, teslimatını gerçekleştireceğimiz, yine güvenlik güçlerine ve silahlı kuvvetlere teslim edeceğimiz projelerin bulunduğu sürprizlerle ve umutlarla dolu bir yıl olacak." diye konuştu.
Görgün, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacaklarını duyurdu.
Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceklerini belirten Görgün, denizde ikmal gemisi olan Derya'nın TCG Anadolu'dan sonra ürettikleri en büyük gemi olduğunu ifade etti.
Yeni tip denizaltı tedarik projesi kapsamında Piri Reis'in teste gireceğini, TCG Sakarya'nın testlerinin 2024'te tamamlanacağını ve Murat Reis'in havuza çekim faaliyetlerinin ise yıl içerisinde başlayacağını bildiren Görgün, Barbaros yarı ömür modernizasyonu kapsamında gemilerin geçici kabullerini yapacaklarını anlattı.
Görgün, MARLIN, SANCAR, ULAQ, SALVO gibi insansız deniz sistemlerinin de kabullerinin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.
Görgün yer testleri devam eden Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu kısa süre içinde gerçekleştireceğini belirtti.
Motoru için yurt içinde özgün bir çalışma yürüttüklerini belirten Görgün, "Var olan tüm sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. TB3 tamamen yerli motorla uçuyor. KAAN'ın motoru için çok ayrı bir ekip, uzun zamandır çalışıyor. TR Motor bu işin bir parçası. Bizim planımız kendi ürettiğimiz motorun seri üretime yetişmesi. KAAN, 5. nesil bir uçak, biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. 5. nesil uçak, görünmezlik olarak tanımlanıyor. İçinde bulunan tüm alt sistemlerinin, sensör füzyonlarının yapılması, 5. nesil olarak ifade ediliyor. 6. nesil yapay zekayla entegre edilmiş hususları kapsıyor." dedi.
Görgün, "Son yapılan savunma sanayi icra komitesi toplantısında Hürkuş hafif taarruz ve eğitim uçağından türk hava kuvvetleri için 40 adet sipariş verilmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.
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