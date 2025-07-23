Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NTV'de açıkladı: KAAN 2028'de hazır

Türkiye'nin NATO'da müttefik üye olduğunu ve müttefik üye ruhu ne gerektiriyorsa onunla ilgili gereksinimleri yapmaya hazır olduğunu anlatan Görgün, "NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Çok büyük bir teknoloji ordumuz var. Son 20 yılda bu teknoloji ordusu sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla çok kıymetli çalışmalar ortaya çıkardı." dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu her alandaki mühimmat ve farklı platformlara ilişkin üretimlerin yapıldığını ve ihraç edilebilir konuma gelindiğini söyleyen Görgün, "NATO üyesi olarak bu üretim çeşitliliğinin müttefik ülkelerle paylaşılması, ihtiyaçların karşılanması, seri üretimdeki süreçlerin paylaşılması için hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz." dedi.



"YERLİ ÜRETİM MÜHİMMATLAR KENDİNİ İSPATLADI"



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde incelediğini ifade eden Haluk Görgün, "Türkiye'de üretilen tüm sistemlerin NATO standardında olduğu ve mutlaka NATO ülkelerinde üretilen farklı sistemlerle entegre edilebilecek alt sistemler ve bizim ürettiğimiz platformların da yine NATO standartlarında üretilen farklı ülkelerin mühimmatları ile kullanılabileceği çok iyi anlaşılmış durumda." diye konuştu.



NATO'dan gelen somut taleplerin arttığını ifade eden Görgün, "Yerli üretim mühimmatlar sahada kendini ispatladı." dedi.