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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceği iddiasını yalanladı.

Haberler - NTV Haber 23.03.2022 - 15:06

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması

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Bakan Akar'dan S-400 sorusuna yanıt

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'nin 'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

''BU BİZİM İÇİN BİR TARTIŞMA KONUSU DEĞİL''

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Demir, iddiayı yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.

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