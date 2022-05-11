Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir NTV'de

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında Özden Erkuş'un sorularını yanıtlıyor.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları;

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ



Hava savunma sistemlerinin önemi ortaya çıktı. İnsansız sistemlerin sahada iletişiminin önemi görüldü.

TÜRK SİHA'LARININ SAHADAKİ ETKİSİ



SİHA'larımızın kapasitesini görmeye devam ediyoruz. İnsansız sistemlerin neleri başarabileceğini de göstermek istiyoruz.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI: KIZILELMA



Uçuşunu gelecek sene görmeyi planlıyoruz

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ



Tecrübelerimizle çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız. İlk parça için imalat hattı kuruluyor. 2023 yılında Milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih.

İNSANSIZ KARA VE DENİZ ARAÇLARI



Deniz araçları konusunda 4 proje kullanma aşamasına geldi.

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ



Hava savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Gökdeniz'in testleri yapıldı, gemilerde kullanılacak halde.

SİHA'LARIN İNECEĞİ SAVAŞ GEMİSİ



TCG Anadolu'nun bu yıl envanterde olmasını planlıyoruz. TCG Anadolu'dan sonra uçak gemisi adımı için çalışacağız. Türkiye kendi uçak gemisini üretecek.