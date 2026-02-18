Savunma Sanayii İcra Komitesi 2026'nın ilk toplantısını yaptı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.



İletişim Başkanlığı toplantıya ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.



Açıklamada , "2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır.

Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.