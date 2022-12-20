Savunma Sanayii Komitesi'nden yeni seri üretim kararları

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

Toplantıda ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi.

SERİ ÜRETİM KARARI

Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"1000 KİLOMETREYİ YAKALAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında yaptığı konuşmada Tayfun füzesinin 1000 kilometre menzili yakalayacağını söyledi.

Erdoğan, "Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız." diye konuştu.