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Savunma sanayiinde kritik test: ATMACA füzesi ateşlendi

Roketsan üretimi Atmaca füzesi denizaltından ateşlendi. Böylece Türkiye, bir kaç ülkenin sahip olduğu denizaltından füze ateşleme teknolojine sahip oldu.

Savunma sanayiinde kritik test: ATMACA füzesi ateşlendi

Roketsan, ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltıdan atılacak versiyonu olan “Kapsüllü ATMACA”nın atış testi, TCG PREVEZE Denizaltısından başarıyla gerçekleştirildi.

Torpido tüpünden atılan Kapsüllü ATMACA füzesi, test sırasında başarıyla su yüzeyine çıktı ve ilk aşama katı yakıtlı motoruyla irtifa kazandı.

Böylelikle , denizaltıdan gemisavar füze atım kabiliyetine erişen birkaç ülkeden birisi haline geldi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) test atışına ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz." denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise test atışının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün, "Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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