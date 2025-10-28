Savunma sanayiinde tarihi gün: Altay Tankı envantere girecek

Savunma sanayiinde bugün önemli bir gün.



Altay Tankı envantere giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altay Tanklarının TSK'ya Teslimat Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

﻿Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecan ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayiimizin gelişmesi ve güçlenmesi için canla başla çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum.



Tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla yürüyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz.

"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"

Bu tesiste bin 500 aşkın personelimiz görev yapacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda 8 adet Altay Tankı ve 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay Tankı'nda hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamalara geldiysek bundan sonraki süreci de başarıyla yürütüceğiz.

Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz.

Yeni bir jeopolitik sistem kurulmakta. Sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır.

Günümüzde onurlu şekilde yaşamak yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz. Bu noktada risk ve tehditlerin arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Tedbirlerimizi aldık, dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.

"MUHAREBE GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayiinin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada rol model olduğunu söyledi.



Türkiye'nin dünya tarafından gıpta ile izlendiğini söyleyen Bakan Güler, "Altay, muharebe gücümüzü artıracak." dedi.