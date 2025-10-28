Savunma sanayiinde tarihi gün: Altay Tankı envantere girecek
Altay Tankı bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer savunma ürünlerinde olduğu gibi Altay Tankı'nda da hedeflerinin kritik malzemede kimseye bağlı olmamak olduğunu dile getirdi.
Savunma sanayiinde bugün önemli bir gün.
Altay Tankı envantere giriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altay Tanklarının TSK'ya Teslimat Töreni'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecan ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayiimizin gelişmesi ve güçlenmesi için canla başla çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum.
Tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla yürüyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz.
"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"
Bu tesiste bin 500 aşkın personelimiz görev yapacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda 8 adet Altay Tankı ve 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay Tankı'nda hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamalara geldiysek bundan sonraki süreci de başarıyla yürütüceğiz.
Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz.
Yeni bir jeopolitik sistem kurulmakta. Sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır.
Günümüzde onurlu şekilde yaşamak yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz. Bu noktada risk ve tehditlerin arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Tedbirlerimizi aldık, dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.
"MUHAREBE GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayiinin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada rol model olduğunu söyledi.
Türkiye'nin dünya tarafından gıpta ile izlendiğini söyleyen Bakan Güler, "Altay, muharebe gücümüzü artıracak." dedi.
ALTAY TANKI ÖZELLİKLERİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nın de imzası bulunuyor.
Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen Altay Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.
NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.
Altay'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.
Altay Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.
Altay Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.
Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.
- Etiketler :
- Türkiye
- Altay Tankı
- Hava Savunma Sistemi