Sayaç okumaya giderken köpekler saldırdı: Koluna 10 dikiş atıldı

Adıyaman'da elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, sayaç okumaya gittiği mahallede köpeklerin saldırısında yaralandı. Ertaş'ın sağ koluna 10 dikiş atıldı.

Haberler - DHA 19.04.2022 - 15:49

Sayaç okumaya giderken köpekler saldırdı: Koluna 10 dikiş atıldı

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'ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'ne sabah saatlerinde sayaç okuması yapmaya giden elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş (38), köpeklerin saldırısına uğradı.

10 DİKİŞ ATILDI

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ertaş’ın sağ koluna 10 dikiş atıldı.

''SOKAKTA 10 KÖPEK VARDI''

Vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu belirten Emre Ertaş, "Sayaç okumak için girdiğim sokakta 10 köpek vardı. Köpekler bana yönelince kaçmaya çalıştım. Ancak köpekler kolumu ısırdı. Yardımıma çevredekiler geldi ve öyle kurtuldum" dedi.

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