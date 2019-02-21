Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş devretti.



Numaralar: 5, 7, 27, 31, 32 ve 45.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 697 bin 945 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 87 bin 568 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 583 lira 48 kuruş kamuya aktarılacak.



ŞANS TOP DA DEVRETTİ

Şans Topu oyununun 923'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Numaralar: 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4 bin 417 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 192 kişi 368 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 788 kişi 33 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 202 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 600 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 941 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 193 bin 346 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 649 bin 117 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 938 bin 740 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 529 lira 41 kuruş aktarıldı.

