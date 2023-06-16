Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Başvuru şartları neler?

Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 25 (yirmibeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı Adayı alınacak.

Denetçi yardımcılığı için başvurular 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak. Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri veya bireysel olarak internet (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)

veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,



b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),



c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,



ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

şartları aranır.