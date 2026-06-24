Sayıştay Başkanlığı seçimi bugün. İki aday yarışacak

Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvuru yaptı. Adaylardan birinin başvuru şartlarını taşımadığı anlaşıldığından yalnızca 11 aday arasından seçim yapıldığı açıklandı. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ön Seçim Komisyonu'nda yapılan seçimde aday sayısı ikiye düşürüldü.



Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık oldu. Ardından bu iki isim Genel Kurul'a bildirildi.



Yeni Sayıştay Başkanı Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.​​​​​​​



Seçimde salt çoğunluğunun oyunu alan isim yeni Sayıştay Başkanı olacak ve bu görevi 5 yıl süreyle yürütecek.