Sayıştay Başsavcılığı'na yeni atama
05.09.2026 08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sayıştay Başsavcılığı'na Recep Çevik atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sayıştay Başsavcılığı'na, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince alındı.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Ahmet Bostancı atandı.
Kararla, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.
İL MÜFTÜLÜĞÜ ATAMALARI
Kararla, Bilecik İl Müftülüğü’ne Yusuf Dikmen; Tunceli İl Müftülüğü’ne Fethullah Yavuz: Iğdır İl Müftülüğü’ne Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt; Kilis İl Müftülüğü’ne Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel; Karabük İl Müftülüğü’ne Mustafa Yavuz; Kocaeli İl Müftülüğü’ne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş; Bolu İl Müftülüğü’ne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay; Giresun İl Müftülüğü’ne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş; Hakkari İl Müftülüğü’ne Recep Eren; Niğde İl Müftülüğü’ne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız; Kars İl Müftülüğü’ne Selami Aykul; Nevşehir İl Müftülüğü’ne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay; Gümüşhane İI Müftülüğü’ne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz; Karaman İl Müftülüğü’ne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer; Isparta İl Müftülüğü’ne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş; Kırklareli İl Müftülüğü’ne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar; Aksaray İl Müftülüğü’ne Ali Efe; Zonguldak İl Müftülüğü’ne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı; Bayburt İl Müftülüğü’ne Basri Bektaş; Konya İl Müftülüğü’ne Diyarbakır İI Müftüsü Celal Büyük; Diyarbakır İl Müftülüğü’ne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu; Erzincan İl Müftülüğü’ne Selim Yazıcı; Yalova İl Müftülüğü’ne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı; Rize İl Müftülüğü’ne Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk; Şanlıurfa İl Müftülüğü’ne Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık; Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak; Bitlis İl Müftülüğü’ne Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin; Bartın İl Müftülüğü’ne Mehmet Çelebi; Aydın İl Müftülüğü’ne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır; Samsun İl Müftülüğü’ne Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş; Adana İI Müftülüğü’ne Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu; Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik; Burdur İl Müftülüğü’ne Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş; Sinop İl Müftülüğü’ne Mehmet Arslaner ve Kütahya İl Müftülüğü’ne Hasan İzmirli atandı.