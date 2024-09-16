Sayıştay Daire Başkanlığı'na Gazi Kapan seçildi

Sayıştay Genel Kurulu'nun toplantısında Daire Başkanlığı'na Gazi Kapan seçildi.

Sayıştay Daire Başkanlığı'na Gazi Kapan seçildi

Sayıştay Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 1. Daire Üyesi Gazi Kapan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştaydan yapılan açıklamaya göre, Daire Başkanlığına seçilen Kapan, 2 Şubat 1969'da Elazığ'da doğdu.

Sayıştay Daire Başkanlığı'na Gazi Kapan seçildi - 1

Kapan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1989'da mezun oldu. 2004'te Milli Güvenlik Akademisini bitiren Kapan, 1990-1996 yıllarında Maliye Bakanlığında Milli Emlak Kontrolörü, 1996-1997 yıllarında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Vekilliği, 1997-2001 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörlüğü, 2001-2004 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 2004-2009 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Kapan, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Kapan, evli ve iki çocuk babası.

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