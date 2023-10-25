"Sazan sarmalı" ile 100 milyon TL'lik vurgun

Bursa’da yaşayan A.A., otomobilini satmak için bir internet sitesine 2 milyon TL’lik ilan verdi.
A.A. ile iletişime geçip, kendisini mühendis olarak tanıtan kişi, aracı satın almak istediğini söyleyerek, 20 bin lira kapora gönderdi. Cihan ismini kullanan şüpheli, A.A.’nın kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp aynı otomobili 1 milyon 765 bin liraya satılığa çıkardı.
Bu kez aracı satın almak isteyen Y.Ö. (35), şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, A.A.’ya şehir dışında mühendislik yaptığını söyleyip otomobili kuzeninin devralacağını belirtti.
Şüphelinin yönlendirmesiyle A.A. ile Y.Ö. noterde buluştu. Y.Ö., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına araç satış bedelini gönderdi.
100 MİLYON TL VURGUN
Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada A.A., Y.Ö.’den parayı hesabına göndermesini söyledi.
Y.Ö. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.
Y.Ö.’nün şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı Z.B. ile A.Ö.’nün yönettiği 6 kişilik şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin farklı illerde 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığını, Z.B.’nin 22 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını saptadı.
PARAYI ALTIN VE KRİPTO PARAYA ÇEVİRMİŞLER
Bu tespitler üzerine harekete geçen siber polisi, Adana merkezli Batman ve Mersin’de belirlenen adreslere 18 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda Z.B. ve A.Ö. ile birlikte İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 Cumhuriyet altını, 1 çeyrek altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiği belirtildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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