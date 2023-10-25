"Sazan sarmalı" ile 100 milyon TL'lik vurgun

100 MİLYON TL VURGUN



Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada A.A., Y.Ö.’den parayı hesabına göndermesini söyledi.



Y.Ö. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.



Y.Ö.’nün şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı Z.B. ile A.Ö.’nün yönettiği 6 kişilik şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin farklı illerde 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığını, Z.B.’nin 22 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını saptadı.



PARAYI ALTIN VE KRİPTO PARAYA ÇEVİRMİŞLER



Bu tespitler üzerine harekete geçen siber polisi, Adana merkezli Batman ve Mersin’de belirlenen adreslere 18 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi.



Baskınlarda Z.B. ve A.Ö. ile birlikte İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. (23) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 Cumhuriyet altını, 1 çeyrek altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiği belirtildi.



Emniyete götürülen şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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