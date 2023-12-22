Sazan sarmalı vurguncularının kripto para oyunu

Zonguldak’ta başkasına ait araçları ilana koyarak sazan sarmalı yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira para toplayıp, kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 9’u yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sazan sarmalı vurguncularının kripto para oyunu

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polisi, 36 kişiyi başkasına ait araçları ilana koyarak sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran kişilerin peşine düştü.

Ekiplerin araştırmasıyla 13 milyon liralık vurgun yapıldığı ve paranın kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Parayı takip eden ekipler, şüphelileri belirledi. Mersin, Antalya ve Adana’da eş zamanlı operasyon yapılarak 13 kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Sazan sarmalı vurguncularının kripto para oyunu - 1

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8’i İran, 1’i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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