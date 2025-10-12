Sazan sarmalı yönetimiyle 1 milyon liralık vurgun

Dolandırıcıların adresi bu sefer Adana oldu.



Karaman’da yaşayan bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı gören ve kendisini M.Ö. olarak tanıtan şüpheli, araç sahibiyle 1 milyon 550 bin liraya anlaşma sağladı.



Ardından şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine aitmiş gibi gösterip 1 milyon 25 bin lira bedelle internette yeniden ilan açtı. Adana’da ikamet eden ve aracı 1 milyon liraya almak isteyen bir kişiyle iletişime geçen şüpheli, alıcı ile gerçek araç sahibini Karaman’daki bir noterde buluşturdu.



SATIŞ İÇİN KENDİ IBAN'INI VERDİ



Şüpheli, satış bedelinin kendi yönlendirdiği banka hesabına aktarılmasını sağladı.



Aracın devri sırasında paranın satıcının hesabına geçmediğini fark eden alıcı, dolandırıldığını anlayarak Adana Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelinin F.O. (22) olduğunu belirledi.



5 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin bağlantılı olduğu M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G.'nin (38) de kimliğini tespit etti.



Şüpheliler, Adana, Mersin, İzmir ve Konya’daki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

KRİPTO PARA HESABINA AKTARILDI

Yapılan incelemede, dolandırıcılıktan elde edilen paranın banka hesabından kripto para hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.



Soruşturma kapsamında şüpheliler adına kayıtlı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı