"Sazan Sarmalı" yöntemiyle dolandırıldı! Otomobil almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu

Son günlerde otomobil almak isteyenler farklı dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. IBAN üzerinden dolandırıcılık yöntemi, İzmir’de bir vatandaşın başına geldi.



Adana'da iddiaya göre fabrika işçisi 43 yaşındaki M.D otomobilini 800 bin TL'den internete satışa koydu. Kendini gardiyan olarak tanıtan şüpheli Veli Y. (27), M.D. ile iletişime geçti. Aracı satın almak istediğini belirten şüpheli, M.D.'ye 10 bin TL kaparo göndererek, aracı ilandan kaldırttı.



Aracın ilandan kaldırılmasıyla şüpheli Veli Y. aracının önceden kopyasını aldığı fotoğraflarıyla 690 bin TL'ye ilana koydu. Emekli İ.B. (72) aracı almak için şüpheli Veli Y. ile iletişime geçti ve 690 bin TL'ye alacağı konusunda anlaştılar.



Şüpheli Veli Y., aracın sahibi M.D. ve dolandırdığı İ.B.'yi noterde buluşturdu. Şüpheli Veli Y., M.D'ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip aracın devrini almaya babasının geleceğini söyledi. Şüpheli Veli Y., İ.B.'ye hesap numarası verdi. Noterde İ.B. parayı, internet bankacılığından Veli Y.'nin verdiği hesaba aktardı.



M.D. hesabına para gelmeyince aracın devrini vermedi. Dolandırıldığını anlayan İ.B., Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi oldu.

