"Sazan sarmalı"yla dolandırıcılığa 3 tutuklama

Ankara'da araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da aracını satmak için internete ilan veren K.O'nun bilgilerini kopyalayan şüpheli, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.



Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen H.Ç. ile görüşen zanlı, K.O'ya da kendini alıcı olarak tanıttı.



Satıcı K.O. ile alıcı H.Ç'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 850 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.



Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüpheli F.H'nin Mersin'de olduğunu belirledi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda F.H. ve bankadan çektiği parayı verdiği A.K, V.A, E.Ö. ve N.Ö'yü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.H, V.A. ve A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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