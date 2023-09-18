Sazlıdere'de göç yolundaki leylekleri vurdular

LEYLEKLERİ YEMEK İÇİN VURMUŞLAR



Piknik için orada bulunan Yücel Kaya, "Sabah saat 08.00 sıralarında iki kişi pusuya yatmış tüfeklerini bir yere doğrultuyorlardı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, 'Ne yapıyorsunuz' dedik, 'Av yapıyoruz' dediler. 'Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu' dedik, 'Yemek için vuruyoruz' dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler." şeklinde konuştu.



Hayvansever Gürkan Gazoğlu ise şunları söyledi:



"Sabah saatlerinde bize bir ihbar geldi. Şamlar Sazlıdere yönünde yabancı uyruklu kişiler, ellerinde silahlarla göçebe olan leylekleri vuruyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız bütün kayıtlarını almışlar, biz de hemen buraya geldik. Onun dışında Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri de harekete geçti. Normalde göçebe olan bu hayvanlar, Sazlıdere Barajı'nda sulak olduğu için bu noktada bekliyorlar ve bir süre sonra tekrar daha sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar. Bu kişiler maalesef leylekleri yemek için vuruyorlarmış. Çok da vurmuşlar, aracın içinde de leylekler varmış yaralı ve ölü."