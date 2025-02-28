Sazlığı ateşe verdiler! Binlerce canlı telef oldu

Denizli’nin Çameli İlçesinde, ilçe merkezine çok yakın mesafede bulunan Karaman Gölü çevresindeki sazlık alan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.



Doğal hayata da ev sahipliği yapan sazlık alan yangında büyük zarar gördü. Sazların içinde bulunan kuş yuvaları olmak üzere birçok canlı alevlerin arasında kalarak yandı. Bölgede çıkan ve yaklaşık iki saat boyunca devam etti.