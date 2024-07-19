Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD drone ile buldu

Mustafakemalpaşa ilçesi Şeymüftü Mahallesinde ikamet eden Rizvan K. (54) isimli kişi sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti.

Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı. Jandarmanın talebi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri sabah saatlerinde talihsiz adamın göl kenarında motosikletini buldu.

Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler aynı gün saat 08.30 itibariyle Rizvan K.'yı sazlıkların arasında drone ile tespit etti.

Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.

Devasa sazlıkların arasında sağ salim kurtarılan Rizvan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.