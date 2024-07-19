Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD drone ile buldu

Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam drone ile tespit edilerek bulundu.

Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD drone ile buldu

Mustafakemalpaşa ilçesi Şeymüftü Mahallesinde ikamet eden Rizvan K. (54) isimli kişi sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti.

Rizvan K. öğle saatlerinde eşini arayarak yönünü kaybettiğini söyledi. Eşi de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD drone ile buldu - 1

Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı. Jandarmanın talebi üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri sabah saatlerinde talihsiz adamın göl kenarında motosikletini buldu.

Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler aynı gün saat 08.30 itibariyle Rizvan K.'yı sazlıkların arasında ile tespit etti.

Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.
Devasa sazlıkların arasında sağ salim kurtarılan Rizvan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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