Schengen vizesi için yeni kolaylık: Vizede randevu krizi biter mi?

Son yıllarda Schengen vizesinin alımında uzun randevu süreleri, çok kısa süreli vize verilmesi ya da vize taleplerini reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınıyor.



Avrupa Komisyonu ise süreci kolaylaştırmak için yeni adımlar attı.



Avrupa Komisyonu'nun kararına göre; önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek, 6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla bir yıllık vize verilecek, önceki bir yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek, önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.



BU ADIMLAR GERÇEK HAYATA NASIL YANSIYACAK?



Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, kararı NTV yayınında değerlendirdi.



5 yıllık vize alan bir kişinin bir sonraki başvurusunda tekrar 6 aylık vizeye düşebildiğini hatırlatan Baydarol, "Her şey kurala bağlanmış gibi duruyor ama ilk başvuruda reddedilme hali düzenlenmemiş." dedi.



Bir dönem artan Türkiye-AB siyasi geriliminden bahseden Baydarol, "Son dönemde görüyoruz güvenlik meselesi ortaya çıkınca Avrupa güvenlik sorunları Türk ordusuna mecbur olduklarını giderek daha fazla görmeye başladılar." diye konuştu.

Baydarol, vize başvurusunda randevu kuyruklarının hemen bitmeyeceğini de dile getirdi.

"KÜÇÜK ADIMLAR"



Baydarol, "Diplomaside küçük adımlar diye tanımlayabileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların her seferinde gidecekleri ülke kuralına göre davranmak zorunda kaldıklarından bahseden Baydarol, İtalya'dan örnek vererek "Çok sayıda öğrenci İtalya kapısında mağdur hale geldi." dedi.

