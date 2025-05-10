Schengen vizesi sorunu: Vize randevuları satılıyor mu?

Schengen vizesi krizinde bazı acentelelerin para karşılığı randevu sattığı, bazı acentelerin ise eksik veya yanlış başvuru nedeniyle vize reddine neden olduğu tartışılıyor.



CNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Vize sürecinde politik bir engel var mı?" sorusuna "Zaman zaman oldu, şu anda yok" yanıtını verdi.



Yapılanın ahlaki ve yasal olmadığına vurgu yapan Kılıç, "Bazı aracı kurum çalışanların yanlış eksik başvuru yaptığı durumlarla karşılaşıyoruz. Bunların hepsini Dışişleri Bakanlığı temsilcililklerle konuşuyor. Bu kanuna aykırı bişeydir. Randevu satmak etmek vbç. bunlar hem gayri ahlaki hem de kanuni değil." dedi.

