Schengen vizesinde ret oranı Rusya'dan 5 kat fazla

AB ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Can Baydarol, "Birincisi siyasi gerekçe Türkiye'ye özellikle Erdoğan'a karşı muhalif bir tutum var. İki tane daha önemli koşul var. Biri bozulan ekonomik koşullar. Gençler arasında gidip Avrupa Birliği ülkelerinde kalma beklentisi arttı. Bir diğer olgu da çok fazla yabancı kökenlinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilme meselesi" değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar Schengen için mümkün olduğunda erken başvuru yapılması gerektiği yönünde uyarıyor.