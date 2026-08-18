Scooter ile geldi eski kız arkadaşının evini kundakladı

İstanbul Esenyurt 'ta bir kişi eski kız arkadaşının evini kundakladı. Olay, dün saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli İhsan A., genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef aldı.

Farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelen şüpheli, dairenin camlarını dört kez taşlayarak kırdı, binayı ise iki kez kundaklama girişiminde bulundu.

CAMLARI YAPTIRMAYA GELDİ, YANGININ ORTASINDA KALDI

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi.

Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı.

Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şüphelinin, scooter ile gelmesi ve yanıcı madde ile binayı ateşe vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.